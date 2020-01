Bericht: Ex-BVB-Stürmer Aubameyang im Fokus des FC Barcelona - Ersatz für Suarez?

Dazu passt, dass der Vertrag des 30-Jährigen bereits im Sommer 2021 ausläuft. Zu einer Verlängerung ist es noch nicht gekommen. Wollen die Londoner mit einem Verkauf des Afrikaners nochmal ordentlich Kasse machen, dann im Winter-Transferfenster oder im kommenden Sommer. Marktwert des Gabuners wird auf rund 70 Millionen Euro taxiert - so oder so dürfte ein Transfer also nicht billig für Barca werden.

Aubameyang mit starker Torquote - Messi empfiehlt offenbar Agüero

Das angebliche Interese der Katalanen am Ex-BVB-Stürmer ist jedoch nachzuvollziehen. Denn in der laufenden Premier-League-Saison zeigte Aubameyang für die "Gunners" bisher starke Leistungen. In 22 Ligaspielen erzielte er beachtliche 14 Tore für die Londoner. Zudem bereitete er einen Treffer vor. In der Europa League traf er in vier Spielen zweimal ins Netz.

Trotz dieser starken Werte soll sich Klub-Legende Messi laut dem Journalisten Eduardo Inda für eine Verpflichtung seines argentinischen Nationalmannschaftskollegen Sergio Agüero ausgesprochen haben. Der 31-jährige Stürmer zeigt seit Jahren im Dress von ManCity konstant starke Leistungen, sein Vertrag bei den "Skyblues" läuft jedoch bereits im Sommer 2021 aus. Die Zukunft des Stürmers scheint deshalb offen.