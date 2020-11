Aubameyang-Elfmeter entscheidet Topspiel: Arsenal schießt ManUnited tiefer in die Krise

Pierre-Emerick Aubameyang hat seine Tor-Flaute in der Premier League beendet und seinen Klub FC Arsenal zum Auswärtssieg bei Manchester United geschossen. Der ehemalige BVB-Star verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0-Endstand. Zuvor war sein Teamkollege Hector Bellerin im Strafraum von Manchesters Paul Pogba gefoult worden. Es war das erste Treffer des Gunners-Kapitäns nach fünf torlosen Liga-Spielen. Zuletzt hatte Aubameyang am ersten Spieltag getroffen, nach seiner Vertragsverlängerung (bis 2023) dagegen nicht mehr - bis jetzt. Für Arsenal war es der erste Ligaerfolg bei den Red Devils seit September 2006.

Während die Londoner nach dem Erfolg bei den Red Devils zunächst auf Platz acht springen (ein Punkt Rückstand auf den Tabellen-Zweiten FC Everton), rutscht ManUnited nur wenige Tage nach dem glanzvollen 5:0-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League in der heimischen Liga immer tiefer in die nationale Krise. Das Team um Trainer Ole Gunnar Solskjaer bleibt mit sieben Punkten aus sechs Spielen Tabellen-15. Der Premier-League-Rekordmeister zeigte sich bislang nur in der Königsklasse in Form. In der Leipzig-Gruppe thront ManUnited mit zwei Siegen aus zwei Spielen vor Paris St. Germain und RB an der Spitze. Der Druck auf den Norweger, für den es das 100. Spiel als Coach von Man United war, dürfte nach der Heimpleite wieder zunehmen.