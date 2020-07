Transfer-Poker um Aubameyang: Arsenal schöpft neue Hoffnung auf Verbleib des Ex-BVB-Stars

Der FC Arsenal schöpft im Transfer-Poker um Pierre-Emerick Aubameyang neue Hoffnung. Etwas kurios: Der Stürmer verbesserte die Verhandlungsposition seines aktuellen Klubs am Samstagabend höchstselbst. Der 31-Jährige schoss die Londoner mit einem Doppelpack im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City (2:0) ins Endspiel und hielt damit den Traum von einer Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison am Leben. Während die "Gunners" in der Premier League als Tabellenzehnter lediglich Außenseiterchancen auf die Qualifikation für die Europa League haben, könnten sie mit einem Triumph im nationalen Cup-Wettbewerb sicher für internationale Spiele planen.

"Ich hoffe, wir können ihn so überzeugen, dass sich der Klub in die richtige Richtung entwickelte", sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta nach dem Einzug ins Pokalendspiel: "Ich glaube, er steht unserer Sache nun wieder positiver gegenüber. Wenn ich mit ihm rede, macht er einen sehr überzeugten Eindruck." Der Vertrag von Aubameyang in London ist noch bis zum 30. Juni 2021 datiert. Sollte er sich gegen eine Verlängerung in diesem Sommer entscheiden, würde sich Arsenal wohl für einen Verkauf entscheiden, um noch eine Ablösesumme zu erzielen. Zuletzt war viel über mögliche Interessenten an Aubameyangs Diensten spekuliert worden. Genannt wurden unter anderem: Juventus Turin, Paris St. Germain und Inter Mailand.

Von 2010 bis 2019: Die besten Transfers des Jahrzehnts Welcher Transfer war im zurückliegenden Jahrzehnt der beste? Der SPORTBUZZER zeigt die 25 erfolgreichsten Spieler-Wechsel in Europas Top-Ligen. ©