Aubameyang sorgt für Titelverteidiger-Aus: FC Arsenal erreicht FA-Cup-Finale nach Sieg über ManCity 

Dank eines Doppelpacks von Pierre-Emerick Aubameyang hat der FC Arsenal das Finale des FA-Cups erreicht. Die Gunners setzten sich im Halbfinale, das im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wurde, gegen Titelverteidiger Manchester City mit 2:0 (1:0) durch. Im Finale am 1. August hat die Mannschaft um Trainer Mikel Arteta (aktuell Tabellenzehnter in der Premier League) damit die Chance, sich mit einem Sieg sicher für die Europa League zu qualifizieren. Für ManCity ist damit die zweite Titelverteidigung in dieser Saison misslungen: In der Liga musste die Elf von Pep Guardiola bereits dem FC Liverpool zur Meisterschaft gratulieren.

Arsenal zeigte gegen ManCity eine titelreife Leistung: Zwar dominierte das Guardiola-Team mit einem unauffälligen Nationalspieler Ilkay Gündogan die Anfangsphase, doch die Gunners verteidigten gut. Coach Mikel Arteta, bis Dezember 2019 noch Co-Trainer bei ManCity, stellte seine Mannschaft klug auf den Gegner ein und kam selbst zu Chancen. In der 17. Minute scheiterte Ex-BVB-Star Aubameyang bereits freistehend vor Manchester-Torwart Ederson – zwei Minuten später machte es der Gabuner nach Vorlage von Nicolas Pepé besser. Aubameyang traf nach der Flanke an den langen Pfosten im Fallen. Trotz weniger Ballbesitz genügte dem Rekord-FA-Cup-Sieger (13 Titel) eine vor allem in der Abwehr starke Leistung, um die Führung in die Halbzeit zu retten.

ManCity macht Druck – Aubameyang die Tore

Nach der Pause das gleiche Bild: Der klare Favorit aus Manchester um Superstar Kevin de Bruyne machte das Spiel, Arsenal hielt überraschend gut dagegen. Nach dem Seitenwechsel wurde der Titelverteidiger allerdings gefährlicher. Raheem Sterling (50.), Riyad Mahrez (55.) und De Bruyne (61.) vergaben beste Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch Arsenal schlug wieder eiskalt zu: Ein langes Zuspiel von Kieran Tierney vollendete erneut Aubameyang zum 2:0 und verpasste ManCity damit den K.o.-Schlag.

