Bericht aus Spanien: Aubameyang gibt "grünes Licht" für Transfer zum FC Barcelona

Die schwere Verletzung von Barcelona-Superstar Luis Suarez könnte noch in diesem Winter-Transferfenster für einen spektakulären Wechsel sorgen. So soll das Transfer-Interesse des FC Barcelona an Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang immer größer werden. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, habe nun auch der Ex-BVB-Stürmer positive Signale an die Vereinsführung der Katalanen gesendet - und "grünes Licht" für einen Winter-Wechsel gegeben.

Aubameyang soll über Transfer vom FC Arsenal zum FC Barcelona nachdenken

So sei der ehemalige Bundesliga- und Premier-League-Torschützenkönig bereit, über einen Transfer zum spanischen Meister nachzudenken - und den Barcelona-Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben, dass sie versuchen sollen, ihn zu verpflichten. Für Arsenal könnte sich ein Aubameyang-Verkauf finanziell lohnen. Der Marktwert des ehemaligen Dortmund-Torjägers liegt laut transfermarkt.de bei 70 Millionen Euro. Der Vertrag des 30 Jährigen läuft im Sommer 2021 aus.

Gespräche über eine Vertragsverlängerung habe Aubameyang laut Medienberichten zuletzt mit dem Hinweis auf die aktuelle Situation beim London-Klub abgelehnt. Aktuell liegt Arsenal unter dem neuen Trainer Mikel Arteta nur auf Platz zehn in der Premier League - mit zehn Zählern Abstand auf einen Champions-League-Platz, den der Gabuner offenbar zur Bedingung für einen Verbleib gemacht hatte. Laut der englischen Zeitung Daily Mail soll Arsenal die Hoffnung allerdings nicht aufgegeben haben und Aubameyang mit einer satten Gehaltserhöhung (aktuell geschätzt 10 Millionen Euro Gehalt) halten wollen.

Doch ob das reicht, um die einmalige Chance, beim FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi im Angriff zu spielen, abzulehnen? Die Verletzung von Topstürmer Suarez traf den FC Barcelona tief ins Mark, weil der Südamerikaner mit Messi und Antoine Griezmann eine brandgefährliche Offensive gebildet hatte. Der Uruguayer wird nach seiner Knie-OP jedoch mindestens vier Monate lang ausfallen - ein echter Schock für die Katalanen.

Pierre-Emerick Aubemeyang ist für den FC Arsenal unverzichtbar

Deshalb ist auch das angebliche Interesse der Katalanen an Aubameyang nachzuvollziehen. Denn in der laufenden Premier-League-Saison zeigte der Ex-BVB-Star für die "Gunners" bisher starke Leistungen. In 22 Ligaspielen erzielte er beachtliche 14 Tore für die Londoner. Zudem bereitete er einen Treffer vor. In der Europa League traf er in vier Spielen zweimal ins Netz.

Ob Arsenal in der aktuell prekären Situation in der Liga tatsächlich dazu bereit wäre, Aubameyang ziehen zu lassen, darf jedoch bezweifelt werden. Allerdings könnte, so spekuliert die Mundo Deportivo, der Angreifer seinen Klub mit einem öffentlich verlautbartem Wechsel-Wunsch unter Druck setzen.