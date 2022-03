Aubameyang trifft bei Kantersieg gegen Osasuna: Barcelona bereit für Clásico und Europa League

Der FC Barcelona hat in der spanischen La Liga den vierten Sieg nacheinander eingefahren. Die Katalanen gewannen am 28. Spieltag daheim 4:0 (3:0) gegen CA Osasuna. Mit nun 51 Punkten hat Barcelona auf Rang drei noch fünf Punkte Rückstand auf den FC Sevilla. Spitzenreiter Real Madrid ist mit 63 Punkten aber schon enteilt und kann mit einem Sieg an diesem Montag auf Mallorca weiter davonziehen. Am kommenden Sonntag empfängt der Rekordmeister dann Barcelona zum Clásico.

