Bestätigt: Ex-BVB-Star Aubameyang verlängert beim FC Arsenal – neuer Topverdiener vor Özil

Ein monatelanger Poker ist beendet: Der FC Arsenal hat den Vertrag mit dem früheren BVB-Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang langfristig verlängert. Der 31-Jährige, dessen bisheriges Arbeitspapier zum Saisonende ausgelaufen wäre, unterzeichnete eine neue Vereinbarung bis 2023. Das gab Aubameyang selbst am Dienstag per Livestream auf dem Twitter-Kanal des FC Arsenal bekannt.

"Bei diesem speziellen Klub zu unterschreiben, stand niemals infrage", wird Aubameyang in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Ich glaube an Arsenal. Wir können zusammen Großes erreichen." Trainer Mikel Arteta bezeichnete die Aubameyang-Verlängerung als "wichtig": "Er will mit den besten Spielern der Welt zusammenspielen und hier seine Spuren hinterlassen. Das kann er hier erreichen."