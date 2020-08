Nach Aubameyang-Gala: Arsenal-Coach Mikel Arteta glaubt an Verbleib des Ex-BVB-Stars - "Geht um Vertrag"

Arsenal-Coach Mikel Arteta ist zuversichtlich, dass Pierre-Emerick Aubameyang auch in Zukunft bei den Londonern bleibt. "Ich glaube, das wird er, ja“, sagte Arteta am Samstag nach dem FA-Cup-Triumph gegen Chelsea. "Ich glaube, er will bleiben, es geht nur darum, den Vertrag auszuhandeln.“ Der frühere Dortmunder Aubameyang hatte die Gunners im Endspiel des englischen Fußball-Pokals mit seinem Doppelpack zum 2:1 (1:1)-Sieg geschossen.