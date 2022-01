Auch auswärts braucht’s einen Doppelpack: RB Leipzig mit Szoboszlai gegen Stuttgart

Leipzig. Nein, vorm Spiel beim VfB Stuttgart (Sonnabend, 15.30 Uhr) wird Domenico Tedesco die Seinen nicht daran erinnern, dass der letzte Auswärtssieg ewig her ist (4:1 in Bremen, 10. April 2021). „Manchmal ist es besser, gewisse Themen nicht zu erwähnen.“ Weil Ungutes ungute Gefühle weckt, Unbefangenheit raubt, subtrahiert statt addiert. Auch die Frage, warum es in fremden Gefilden klemmt, steht auf dem Index, würde, so sie gestellt, zehrende Diskussionen und bitterböse Wahrheiten nach sich ziehen. Der Gatte fragt die Gattin nach 25 Ehejahren ja auch nicht, ob sie ihn trotz seiner gewachsenen Konfektionsgröße (Zelt) noch umwerfend findet. Anzeige

Alte personelle Probleme

Dass die Roten Bullen außerhalb Leipzigs ihr Gebiss verlegt (in Mainz, in Wolfsburg, in Hoffenheim, bei Union) oder es zu früh herausgenommen haben (in Frankfurt, in Freiburg, in Augsburg), ist Fakt und für Tedesco: „Wahnsinn!“

„Die Außenlinie hilft immer“

Dass Dominik Szoboszlai hinten runterfällt, ist unwahrscheinlich. Der Ungar hat gegen Mainz klasse gespielt, beflügelnde Erinnerungen an Stuttgart, schoss am 20. August beim 4:0 gegen den VfB zwei sensationelle Tore. Die LVZ titelte: „Superstar-Potenzial!“ Und: „Szoboszlai hat alles, um noch besser, reicher und berühmter zu werden.“ Danach wurde es nicht nur beim Mann mit dem blickdichten Haar und dem goldenen rechten Fuß weniger.

Tedescos Herangehensweise bei der Mission Bock umstoßen: „Wir brauchen Intensität. Mit dem Ball und gegen den Ball.“ Mit welcher Taktik er in Stuttgart vorstellig wird, weiß nur der Wind. Dafür gibt es über die Konfiguration des Grüns neue Erkenntnisse aus der Tiefe des Raumes: „Die Außenlinie hilft immer“, sagt der Coach. „Weil sie das Spielfeld begrenzt.“ Sie mögen sich bitte schön vornehmlich in diesen Gefilden versuchen, die Offensiven von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Dort wird es kuschelig, gibt es nichts zu ernten, entstehen Ballgewinne und Konter.