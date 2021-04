Auch dank Kroos-Treffer: Real Madrid gewinnt Clásico gegen Barcelona und erobert Tabellen-Spitze

Der neue Tabellenführer der spanischen La Liga heißt Real Madrid: Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos haben sich am Samstagabend im Clásico gegen den FC Barcelona mit 2:1 (2:0) durchgesetzt. Karim Benzema (14. Minute) und Kroos (28.) per Freistoß überwanden mit ihren Treffern DFB-Keeper Marc-André ter Stegen im Tor der Katalanen. Barcelona um Superstar Lionel Messi kam nur durch Oscar Mingueza (60.) zum Torerfolg. Anzeige

Real übernimmt damit zumindest für einen Tag die Tabellenführung der La Liga vom Lokalrivalen Atlético Madrid, der am Sonntagabend (21 Uhr) bei Betis Sevilla gastiert. Die beiden Madrider Klubs sind punktgleich, Atlético hat sogar die bessere Tordifferenz - jedoch zählt in Spanien bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Diesen entschied Real (2:0, 1:1) in dieser Saison für sich.

Kroos trifft per Freistoß zum 2:0-Pausenstand

Und auch im Clásico hielt sich der amtierende spanische Meister um Star-Trainer Zinedine Zidane schadlos. Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel im Camp Nou legte die Kroos-Elf wie die Feuerwehr los. Mit Rückenwind vom 3:1-Sieg am Dienstag gegen den FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League traf Benzema im Stadion Alfredo di Stefano bereits in der Anfangs-Viertelstunde - und wie! Eine flache Flanke von Lucas Vázquez verwertete der Franzose per Hackentrick ins kurze Eck des Barcelona-Tors. Eine knappe Viertelstunde später folgte der große Auftritt von Kroos, der einen Freistoß um die Mauer zirkelte. Der Ball landete abgefälscht von Sergino Dest und Jordi Alba im Netz.