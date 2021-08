Auch dank Neuzugang Hakimi: PSG mit Draxler und Kehrer in Startelf feiert Sieg zum Ligastart

Paris Saint-Germain ist erfolgreich in die neue Saison in der französischen Ligue 1 gestartet. Die mit hochkarätigen Spielern gespickte Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gewann am Freitagabend mit 2:1 bei ESTAC Troyes. Allerdings gerieten die Gäste, die als möglicher neuer Klub des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi gehandelt werden, zunächst in Rückstand.

