Wechsel ist durch! Marvin Ducksch macht den Doppelschlag bei Hannover 96 perfekt

Ducksch' Zweitliga-Bilanz lässt sich sehen

Dass Ducksch 2. Liga kann, bewies er bei Holstein Kiel. Nach der Saison 2017/18 kamen die Störche in die Relegation um den Bundesliga-Aufstieg. Ducksch erzielte in der Saison 18 Treffer und bereitete 11 vor. In der Bundesliga in Düsseldorf kam Ducksch nicht so gut zurecht. Nun soll er bei 96 einen neuen Anlauf nehmen. Teuchert war in der 2. Liga Torjäger in Nürnberg. In Schalke konnte sich der 22-Jährige zuletzt nicht durchsetzen. Teuchert gehörte zum vorläufigen Kader der U21 vor der EM.