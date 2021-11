Auch Frankfurt knackt Freiburg: Lindström und Kostic schießen SGE ins Liga-Mittelfeld

Und die Erfahrung zahlte sich gegen die zuletzt so unbekümmert auftretenden Freiburger aus. Nachdem die Hessen die erste Chancenwelle der Gastgeber überstanden hatten - Vincenzo Grifo (18.), Lucas Höler (19.) und erneut Grifo (24.) prüften Frankfurts Nationalkeeper Kevin Trapp - erarbeitete sich die Glasner-Elf ein Chancenplus. Und das nutzte die Eintracht eiskalt aus. Erst sorgte Lindström für den Führungstreffer, nachdem ihm sein Gegenspieler Lukas Kübler den Ball unglücklich in den Lauf spitzelte (34.), dann segelte eine Freistoß-Flanke von Kostic an Freund und Feind vorbei nach einmaligem Aufprall ins Tor vom zögerlichen Mark Flekken (43.).

Auch in Halbzeit zwei war die Partie ausgeglichen. Allerdings konnten die Freiburger anders als noch an den ersten Spieltagen ihre Balldominanz nicht in Tore umsetzen. Nicolas Höfler (51.) traf per Kopfball kurz nach Wiederanpfiff nur die Latte. Tuta klärte einen Grifo-Volley (56.) auf der Linie. So blieb es beim 0:2 und Freiburg verpasste die Einstellung eines Klub-Rekords: Zehn Heimspiele ohne Niederlage in Serie gelangen dem SCF in der Bundesliga bislang nur 2012 - und dabei bleibt es vorerst auch.