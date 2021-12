Auch wegen Thomas Tuchel: Romelu Lukaku "nicht glücklich" beim FC Chelsea - Inter-Comeback möglich

Dieses Interview wird in England und vor allem beim FC Chelsea noch für Diskussionen sorgen: Romelu Lukaku hat im Gespräch mit Sky Italy offen über seine Unzufriedenheit bei den "Blues" gesprochen. Er sei "nicht glücklich" mit seiner Situation beim Champions-League-Sieger, sagte der 28-Jährige, der erst im Sommer für 115 Millionen Euro von Inter Mailand nach London gewechselt war. Und Lukaku benannte auch den Grund für seinen Frust: Thomas Tuchel.

Der Belgier kritisierte eine taktische Änderung des deutschen Trainers: "Tuchel hat entschieden, ein anderes System zu spielen - Ich werde nicht aufgeben, ich werde professionell sein" , so Lukakus Kommentar. Seit Ende November bis zu seiner Corona-Erkrankung Mitte Dezember bekam der Stürmer unter dem Coach immer weniger Einsatzzeiten und musste sich die Sturmspitze mit dem deutschen Nationalspieler Timo Werner teilen. Nach der Corona-Pause überzeugte Lukaku (18 Pflichtspieleinsätze, 7 Tore) aber wieder und traf sowohl beim 3:1-Sieg gegen Aston Villa als auch beim 1:1 gegen Brighton & Hove Albion jeweils einmal.

Brisant auch die Interview-Passagen über Ex-Klub Inter Mailand. Lukaku wünsche sich demnach "aus tiefstem Herzen" ein baldiges Comeback beim amtierenden italienischen Meister: "Ich habe immer gesagt, dass ich Inter in meinem Herzen habe. Ich weiß, dass ich zu Inter zurückkehren werde. Ich liebe Italien", sagte der Top-Stürmer, dem sein plötzlicher Abschied aus Italien im Sommer noch immer leid tut: "Ich denke alles, was im Sommer passiert ist, hätte so nicht passieren sollen - wie ich Inter verlassen habe, wie ich es den Inter-Fans mitgeteilt habe", zeigte sich Lukaku reumütig. "Das beschäftigt mich, weil es nicht der richtige Zeitpunkt war."