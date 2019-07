Das war eine echte Bayern-Antwort! Transfer-Stillstand, viele Personalfragen - und dann ein 6:1 (5:0)-Kantersieg gegen Fenerbahce Istanbul im Halbfinale des Audi Cup in der eigenen Allianz Arena! Damit steht der Gastgeber im Finale und hat in der Partie FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (20.30 Uhr) die Chance, das prestigeträchtige Turnier vor heimischer Kulisse erstmals seit 2015 wieder zu gewinnen. Der Audi Cup wird nur alle zwei Jahre ausgespielt.

Zwar wird es am Mittwoch nicht das erhoffte ,,Traumfinale" gegen Real Madrid geben - die Königlichen scheiterten im ersten Halbfinale mit 0:1 an den Spurs - aber eben wie zuletzt im Champions-League-Achtelfinale wieder ein deutsch-englisches Duell. Tottenham Hotspur schaltete damals Borussia Dortmund mit 4:0 in der Addition aus, die Bayern unterlagen dem späteren Sieger FC Liverpool mit 0:0 und 1:3 im Rückspiel in München. Das ist Schnee von gestern. Tottenham, auch in dieser Saison ohne namhafte Zugänge, überrumpelte die Madrilenen durch ein Tor von Harry Kane und der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft gab sich nach dem Spiel sehr selbstbewusst. ,,Ich glaube, wir sind gut drauf, die Vorbereitung lief gut, auch wenn es in Asien ziemlich heiß war", sagte Kane in der Mixed Zone, ,,aber das hat uns fit gemacht und es hat uns geholfen, gegen Teams wie Real Madrid und Juventus Turin zu spielen. Wir wollen nun so weit kommen, wie es geht, auch in der englischen Meister. Alles ist möglich, aber müssen weiter hart arbeiten und fokussiert sein."