Audi Cup: FC Bayern demontiert Fenerbahce Istanbul - Müller glänzt, Gnabry verletzt

Der Supercup gegen Borussia Dortmund am Samstag kann kommen. Der FC Bayern hat mit einer beeindruckenden Vorstellung beim Audi Cup auf die Debatte über die Transfer-Schwierigkeiten reagiert. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann sein erstes Spiel beim Vorbereitungsturnier in der Münchner Allianz Arena mit 6:1 (5:0) gegen Fenerbahce Istanbul. Die Tore für den deutschen Rekordmeister erzielten Renato Sanches (22. Minute), Leon Goretzka (28. Minute), Thomas Müller (31., 44./Elfmeter, 58.) und Kingsley Coman (40.). Den Ehrentreffer der unterlegenen Gäste erzielte der Ex-Bremer Max Kruse (64.).

"Die Saison kann so langsam kommen", befand Kovac nach der Partie im ZDF. "Die Effizienz gefällt mir. Wir haben nicht nach den fünf Toren aufgehört. Defensiv kann man sich immer verebssern. Das war heute aber eine sehr, sehr gute Vorstelung", so der Kroate weiter.

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Gnabry verletzungsbedingt ausgewechselt

Die Bayern traten gegen den türkischen Klub, bei dem der von Werder Bremen gekommene Kruse in der Startaufstellung stand, von Beginn an dominierend auf. Doch schon nach 20 Minuten der erste Schock: Nationalspieler Serge Gnabry musste das Feld verletzungsbedingt verlassen. Grund dafür sollen muskuläre Probleme gewesen sein, eine konkrete Diagnose gab es zunächst nicht. Für Gnabry kam Thomas Müller ins Spiel.

Nach ersten ungefährlichen Annäherungsversuchen folgte auf den ersten gelungenen Angriff direkt die Führung. Auf Vorlage des polnischen Top-Stürmers Robert Lewandowski traf Renato Sanches, der von FCB-Coach Kovac das Vertrauen ausgesprochen bekam und von Beginn an ran durfte. "Als wir das erste Tor erzielt haben, ist ein Knoten aufgegangen. Wenn du mit dem 5:0 in die Halbzeit gehst, fühlt es sich eher gut an als schlecht", sagte Müller.