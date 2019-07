Der Audi Cup in München trägt seine beiden Halbfinal-Begegnungen direkt nacheinander aus. Im Anschluss an die Begegnung Real Madrid gegen Tottenham Hotspur folgt die Partite FC Bayern München gegen Fenerbahce Istanbul am Dienstag (20.30 Uhr).

Die Fans in der Münchner Allianz Arena erleben erstmals die Teilnahme eines Teams aus der türkischen Süper Lig. Fenerbahce fordert bei seiner Audi-Cup-Premiere direkt den FC Bayern München. Der 19-fache türkische Fußballmeister kann mit Max Kruse (31) von Werder Bremen einen ablösefreien Top-Neuzugang vermelden. Ansonsten ist das Team von Trainer Ersun Yanal (57) umformiert und mit wenig erfahrenen Akteuren aufgestockt worden. Allein elf Spieler kommen aus der eigenen U21 bzw. U19-Mannschaft. Rechtsverteidiger Murat Saglam (21) wechselte wie Kruse ablösefrei von VfL Wolfsburg II an den Bosporus. Mittelfeld-Hoffnung Eljif Elmas (19) verkaufte man für 16 Mio. Euro an den SSC Neapel. Damit ist er gemeinsam mit Moussa Sow, den es 2015 zu Al-Ahli (Vereinigte Arabische Emirate) zog, der teuerste Abgang der Klubgeschichte.

Beim FC Bayern ist man mit der Bilanz der zurückliegenden USA-Tour beim International Champions Cup zufrieden. Gegen Real Madrid (3:1) und den AC Mailand konnte die Kovac-Elf jeweils gewinnen, gegen den FC Arsenal gab es zuvor eine 1:2-Pleite. In München brodelt vor dem ,,Heim-Turnier" beim Audi Cup beinahe traditionell die Gerüchteküche. Hatte man 2015 mit Arturo Vidal (Juventus Turin) schon den Königstransfer perfekt gemacht, so wartet nun die gesamte Bayern-Fangemeinde auf Leroy Sané (23) von Manchester City. ,,Leroy ist ein toller Fußballer", sagte Kovac im ZDF, ,,den möchten wir, unsere Vereinsführung ist dort sehr engagiert hintendran. Dass es nicht einfach ist in der heutigen Zeit, sehen Sie." Möglicherweise erfahren auch die TV-Zuschauer, wie der Stand der Dinge rund um den teuersten deutschen Fußballer aller Zeiten ist.

Beim Audi Cup, seit 2009 in diesem Modus ausgespielt, haben die Münchner vor heimischer Kulisse etwas gut zu machen. Waren sie 2015 noch Turniersieger, so ging es bei der letzten Auflage 2017 - der Audi Cup findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt - komplett daneben. 0:3 im Halbfinale gegen den FC Liverpool und 0:2 im Spiel um Platz drei gegen den SSC Neapel. Kein guter Saisonstart für Bayern-Coach Carlo Ancelotti, der bereits am 28. September 2017 nach einer 0:3-Pleite bei Paris St.-Germain in der Champions League vom FC Bayern beurlaubt wurde.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Fenerbahce Istanbul beim Audi Cup live im TV?

Der Audi Cup läuft wie in den vorangegangenen Jahren live und exklusiv im Free-TV. Das ZDF überträgt FC Bayern München gegen Fenerbahce Istanbul am Dienstag Real Madrid gegen Tottenham Hotspur am Dienstag ab 20.15 Uhr live. Reporter ist Martin Schneider. Jochen Breyer moderiert live aus der Allianz Arena.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt FC Bayern München gegen Fenerbahce am Dienstag beim Audi Cup auch kostenfrei auf seiner Homepage und in der Mediathek.

