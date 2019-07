Der Audi Cup in München gilt als das prestigeträchtigste Vorbereitungsturnier zur neuen Fußball-Saison in Deutschland. 2009 eingeführt, beginnt die diesjährige Auflage mit der Partie Real Madrid gegen Tottenham Hotspur am Dienstag (18 Uhr) in München. Direkt im Anschluss folgt dann das 2. Halbfinale mit dem FC Bayern München und Fenerbahce Istanbul.

Für die Fans der Münchner ist der Audi Cup seit seiner Premiere 2009 eine Mischung aus Familienfest, PR-Veranstaltung und Schaulaufen vor dem Saisonstart. Real Madrid hat traditionell auch immer viele Anhänger in der Allianz Arena mit dabei. Gewinnen konnten die Königlichen den Mini-Wettbewerb allerdings noch nie. 2015 verloren sie das Finale gegen den FC Bayern mit 0:1. Die Madrilenen reisen ohne Gareth Bale nach München, der für einen Vereinswechsel zwar freigestellt ist, dessen Transfer zu Jiangsu Suning nach China sich jedoch am Wochenende in letzter Sekunde zerschlagen hat. 2015 war Gareth Bale in der Allianz Arena dabei und setzte sich damals mit Real gegen seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur im ersten Halbfinale mit 2:0 durch. Vor dem Turnier gleicht Real Madrid einem Pulverfass. Die Auftritte des für mehr als 300 Mio. Euro aufgerüsteten Star-Ensembles gegen die Münchner (1:3) und gegen den Stadt- und Erzrivalen Atlético Madrid (3:7) beim International Champions Cup waren ein Desaster. ,,So darf man nicht verlieren", ärgerte sich Abwehrchef Sergio Ramos nach der Pleite gegen ,,Atléti", ,,wir haben dieses Spiel zu einfach angenommen." Real-Coach Zinedine Zidane (47) nach dem Debakel in East Rutherford: ,,Wir hatten einen katastrophalen Start in dieses große Spiel." Für die Leser der Sportzeitung Marca ist indes klar: Schuld am derzeit desolaten Auftreten von Real Madrid hat Zinedine Zidane. Gerüchten zufolge soll José Mourinho in Madrid nach einer neuen Immobilie suchen. Dem dreimaligen Champions-League-Sieger als Real-Coach, Zinedine Zidane, ist es nach den spektakulären Verpflichtungen von Eden Hazard (FC Chelsea / 100 Mio. Euro) und Luka Jovic (Eintracht Frankfurt / 60 Mio. Euro) wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Hinter Real liegt eine enttäuschende Saison ohne Titel. Noch ohne TraAuftakt-Pleite gegen den FC Arsenal (1:2) bestens beantwortet und in Houston (Texas) mit dem 3:1 gegen Real Madrid ein Ausrufezeichen gesetzt. Es war der erste Erfolg gegen