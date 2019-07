Audi Cup: Harry Kane schießt Tottenham Hotspur zu Sieg gegen Real Madrid und Toni Kroos

Starker Auftritt des Champions-League-Finalisten der Vorsaison: Die Tottenham Hotspur haben sich im Audi Cup ins Finale gespielt. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gewann am Dienstag in der Münchner Allianz Arena das erste Halbfinale des Vorbereitungsturniers mit 1:0 (1:0) gegen Real Madrid. Top-Stürmer Harry Kane erzielte in der 22. Minute den einzigen Treffer der Partie.