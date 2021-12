Aue-Coach Hensel vor Derby gegen Dynamo Dresden: "Mein Wunsch ist es, dass beide Vereine in der Liga bleiben"

Dresden. Der gebürtige Dresdner Marc Hensel hat seine Karriere als Spieler bei Dynamo begonnen, aber seit Jahren in Aue Wurzeln geschlagen und ist dort zum Teamchef beim FC Erzgebirge aufgestiegen. Vor dem Sachsenderby am Sonntag (13.30 Uhr) im Lößnitztal spricht der 35-Jährige über die Situation beider Vereine, seine Doppelbelastung als Trainer und Lehrer, über die neue und die alte Heimat. Anzeige

SPORTBUZZER: Sie sind Geschichtslehrer. Da ist ein kurzer Exkurs erlaubt: Fallen Ihnen spontan drei Trainer ein, die sowohl in Aue als auch in Dresden als Cheftrainer gearbeitet haben? Marc Hensel: Ralf Minge, Walter Fritzsch – beim dritten tue ich mich gerade schwer.

Rolf Kukowitsch und Manfred Fuchs sind sicher nur noch wenigen Fans ein Begriff. Harald Fischer war nur in Aue Cheftrainer, in Dresden im Nachwuchs eine Größe. Stimmt, unter ihm habe ich selber noch trainiert.

Lange her: Marc Hensel (l.) gewinnt im Juni 2007 im Dynamo-Trikot einen Zweikampf mit Tillmann Grove vom Hamburger SV II. © imago/Frank Dehlis

Zurück ins Jahr 2021: Wie muss man es sich vorstellen, wenn man nach einem 0:4 in Bremen am Montagmorgen in der Schule vor die Klasse treten muss?

Das ist sicher schwierig, eine unangenehme Geschichte, weil hier im Gebirge jeder mit dem Verein verbunden ist. Trotzdem kann das jeder einordnen. Wir haben einen riesigen Umbruch gehabt, dann eine Aufholjagd gestartet, die jetzt ins Stocken geraten ist. Aber wir sind aus einer ganz schwierigen Situation – nach sieben Spielen mit drei Punkten – gestartet. Da gehören kleine Tiefschläge mal dazu. Zu viele Kleinigkeiten haben nicht gepasst, da haben wir zu viele kleine Fehler gemacht, die dann in Bremen bitter bestraft worden sind. Wir haben eine lange Videoanalyse gemacht, spezielle Dinge trainiert, miteinander gesprochen. Jetzt haben wir das abgehakt, sind dran, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten.

Wie viele Stunden Schulunterricht können Sie aktuell in der Woche geben – bei der Situation im Verein haben Sie ja da einen Vollzeitjob? Ich habe ein tolles Trainerteam um mich herum: Marco Kämpfe und Daniel Haas nehmen mir ganz viel ab. Auch Pavel Dotchev hilft mir. Und ich habe auch nur 15 Stunden zu geben, bin Teilzeit-Lehrer.

Die Wochenstunden müssen aber auch vor- und nachbereitet werden... Ja, aber das macht mir nichts aus, weil ich gern in die Schule gehe – und gern beim FCE arbeite. Das ist aber natürlich nicht so geplant gewesen. Ich war immer gern Co-Trainer, aber die Situation hat sich dann im ersten Saisondrittel kompliziert dargestellt. So wurde nach einer Lösung gesucht, mir die Verantwortung übertragen. Die konnte ich nicht ablehnen, da bin ich in der Pflicht. Ich gebe mein Bestes – in der Hoffnung, dass es Erfolg bringt. Aber meine Familie tritt momentan weit zurück, speziell meine Tochter. Das tut mir weh, treibt mich aber auch an, dass wir erfolgreich sein müssen.

Lassen Sie in der Schule auch mal Fragen zum Fußball zu? Ich habe ganz tolle Schüler, dafür bin ich dankbar. Sie wissen ganz genau, wenn Unterricht ist, dann ist Unterricht. In der Pause können wir dann mal latschern, da mache ich auch mal einen Spaß mit.

Was sagen Sie ihnen, wenn sie fragen, wie Ihr Team Dynamo zur Strecke bringen kann? Anzeige Dynamo ist eine Truppe, die jetzt ein Jahr toll zusammengewachsen ist. Nach dem Abstieg, der unter Corona-Bedingungen sehr, sehr bitter war, haben sie sich neuformiert, viele neue junge Leute geholt. Sie sind nach dem Umbruch ein Jahr gefestigt, haben den Aufstieg geschafft – jetzt passen die Abläufe, die Mechanismen. Da sind sie weiter als wir, wir müssen uns nach dem Totalumbruch noch einspielen. Wir haben kein Jahr dritte Liga, um uns zu finden. Wir müssen sofort funktionieren. Das ist ein hartes Stück Arbeit, das ist am Anfang auch gehörig schief gegangen. Wir haben uns aber in den letzten Monaten in eine Position gebracht, wo wir wieder Anschluss haben. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, vor Weihnachten weiter zu punkten.

Wie läuft es mit Ihrer Ausbildung zum Fußball-Lehrer? Der Lehrgang geht im Februar los. Das Auswahlverfahren läuft momentan noch, da bin ich normal in den Prozessen mit drin. Ich habe noch keine abschließende Zusage, gehe aber davon aus, dass das funktioniert. Die Endauswahl wird wohl noch dieses Jahr stattfinden. Ich hoffe, dass ich dann noch mit dabei bin.

Wie hat sich Ihre Zusammenarbeit mit Sportdirektor Pavel Dotchev seit seinem Wiedereinstieg verändert? Ich komme mit Pavel sehr gut zurecht. Ich bin immer sehr akribisch, er tritt bei meinem Ehrgeiz auch mal auf die Bremse. Das ist eine gute Symbiose, sehr angenehm. Er strahlt Ruhe aus, gibt mir Sicherheit, lässt mir sehr viel Freiraum. Wir ergänzen uns gut. Er hat ein gutes Know-how, schon viel gesehen. Er besitzt einen anderen Erfahrungsschatz, kann beispielsweise in Gesprächen vieles über den Charakter von Spielern heraushorchen. Er weiß, wer ein Schlitzohr ist und wer nicht.

Sie haben Ihren Ehrgeiz, Tatendrang angesprochen. Es muss in Bremen die Hölle gewesen sein, gesperrt oben auf der Tribüne zu sitzen – trotz Headsets. Wie froh sind Sie, am Sonntag weder gut hörbar Einfluss auf Ihre Spieler nehmen zu können? Das ist ein wichtiger Punkt. Von der Symbiose mit den Spielern lebe ich, damit hatten wir als Team Erfolgserlebnisse. Da müssen wir wieder hinkommen. Es war unangenehm, von oben null einwirken zu können. Die Qualität des Headsets – telefonisch ging es nicht, weil kein Empfang da war – war nicht gut. Wir haben uns eigentlich angeschrien, kaum verstanden, weil die Störgeräusche zu groß waren. Da konnte man wenig Einfluss nehmen. Ich bin sehr froh, wieder an der Seitenlinie stehen zu können. Es ist auch wichtig, dass man sich sieht, die Spiele zusammen bewältigt.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zur Aue-Niederlage in Bremen Beim Debut von Werder Bremens neuem Trainer Ole Werner hat der FC Erzgebirge Aue keine Chance und verliert mit 0:4. ©

Sie sind längst im Erzgebirge heimisch geworden. Was macht die Region Aue – außer Ihren familiären Verbindungen, die ganz wesentlich sind – noch besonders lebenswert? Es sind auf der einen Seite die Menschen, sie haben eine andere Mentalität als die in Dresden, wie ich sie kenne. Bernd Zimmermann, der langjährige Mannschaftsleiter in Aue, hat mir am dritten Tag nach meiner Ankunft in der Kabine gesagt, dass ich hier erst einmal was in den Topf reintun muss, bevor ich was rausnehme. Das ist eine klare Ansprache, die passt zu meiner Arbeitsweise, meiner Mentalität. Dazu kommt natürlich: Ich habe meine Frau hier kennengelernt, meine Tochter ist in Rabenstein bei meinem ehemaligen Mannschaftsarzt geboren worden, ich habe hier in der Kirche geheiratet. Ich lebe hier, das ist meine Heimat. Ich habe hier Freunde, auch beruflich neben dem Fußball in der Schule Anschluss gefunden, meine ganze Ausbildung hier gemacht. Ich habe zwar in Dresden studiert, aber meine Praktika im Clemens-Winkler-Gymnasium abgeleistet, wo ich jetzt auch arbeite. Da lernt man die Schüler, die Familien kennen. Es ist hier alles sehr familiär, nicht so weitläufig. Dazu ist es eine geografische Region, die ich sehr mag, wo es Berge gibt, wo ich Ruhepunkte finde. Ich werde auch immer hierbleiben: Wenn es mit dem Fußball in Aue mal nicht mehr weitergehen sollte, dann würde ich mit dem Fußball aufhören, weiter in der Schule arbeiten.

Wir haben Advent. Gehören Schwibbogen, Engel und Bergmann in diesen Tagen im Hause Hensel zum unverzichtbaren Ambiente? Ja, natürlich. Das Schöne hier im Gebirge ist ja auch, dass an jedem Fenster eine Steckdose ist, damit jedes Fenster erstrahlt. In Dresden haben meine Eltern auch Wert darauf gelegt, dass wir alles ordentlich schmücken. Hier ist das aber noch mal etwas Besonderes. Ich habe auch eine tolle Frau, die aus Aue kommt und so vorgeprägt ist, das auslebt.

Wann waren Sie das letzte Mal in Dresden? Letzte Woche, da lebt ja auch Familie von mir. Ich fahre immer gern nach Dresden, dort habe ich meine Kindheit verbracht. Es war eine schöne Kindheit, da gibt es nichts zu meckern. Ich bin bei Dynamo auch immer so genommen worden, wie ich bin. Da bin ich Horst Rau, Frank Lippmann, Reinhard Häfner dankbar. Gerade Reinhard Häfner hat mich immer ganz toll unterstützt. Er war ein feiner Mensch, der mich sehr kritisch beäugt und mir auch mal einen vor den Latz geknallt hat, mich aber immer unterstützt hat.

Unter Norbert Meier haben Sie wenig gespielt, sind 2007 nach Cottbus gewechselt. Wie schwer ist Ihnen der Abschied aus Dresden damals gefallen? Ich habe mit Norbert Meier ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Zwischenmenschlich bin ich mit ihm super zurechtgekommen, das ist nach wie vor so. Er hat mir damals aber klipp und klar gesagt: Marc, auf der Position, auf der du spielst, möchte ich erfahrene Spieler haben. Er hat mich nicht weggeschickt, ich hatte noch ein Jahr Vertrag. Er hat mir aber erläutert: Ich habe klare Vorstellungen, hole noch einen Stürmer. Damals ist auch Sammy Koejoe gekommen, der ein paar Tore gemacht hat. Wir hatten zudem Ivo Ulich und Pavel David, einfach eine gute, sehr erfahrene Truppe. Norbert hat sehr viel Wert darauf gelegt, das habe ich akzeptiert. Er hat mir klar gesagt, dass ich meine 20, 25 Minuten im Spiel bekomme, aber es vielleicht besser ist, wenn ich mal woanders hingehe, wo ich Stammspieler bin. In Cottbus konnte mir nichts passieren. Ich hatte damals in St. Pauli in der 85. Minute das 2:2 gemacht. Da hat Petrik Sander (damals Chefcoach beim FC Energie/d. Red.) zugeguckt und sich gesagt, den Hensel nehmen wir als Jungspund mit dazu, mal sehen, wie er sich entwickelt. Er hat Toni Wachsmuth aus Jena geholt, mit Martin Männel, Arne Feick Leute aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen. Sie brauchten damals auch zwölf deutsche Profis in der ersten Liga. Ich war mir damals schon recht sicher, dass es bei mir nicht für die erste Liga reicht, aber ich trotzdem mit der zweiten Mannschaft – wie Dynamo – in der dritten Liga spielen kann. Ich habe also keinen Rückschritt gemacht, wurde Stammspieler und habe sogar Training mit den Bundesliga-Profis gehabt. Das war eine tolle Erfahrung mit Spielern wie Tomislav Piplica zu trainieren.

Wie ertragen Sie heute möglicherweise geäußerte kleine Sticheleien alter Freunde aus dem Dynamoland? Ach, das ist alles gut. Ich freue mich sehr, wenn Erzgebirge Aue jedes Jahr gegen Dynamo Dresden Derbys in der zweiten Liga spielen kann. Für mich ist das toll. Ich habe ja selbst den Genuss erlebt, diese Derbys zu spielen. In Dresden haben wir immer verloren, zu Hause habe ich nie verloren. Da haben wir immer unentschieden gespielt oder gewonnen. Das waren immer Highlights. Mein Wunsch ist es, dass beide Vereine in der Liga bleiben. Ich bin mir auch sicher, dass wir beide drinbleiben.