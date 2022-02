"Auf 60 Metern kann viel passieren": VfL-Sprinter Almas kämpft in Leipzig um Medaillen

Es geht wieder um Gold! An diesem Wochenende ist es soweit, in Leipzig stehen am Samstag und Sonntag die deutschen Hallenmeisterschaften auf dem Programm. Dann geht auch Deniz Almas an den Start. Der 24-jährige Sprinter des VfL Wolfsburg will nach einem für ihn unbefriedigenden Jahr in Sachsen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden – und ist laut Trainer Johannes Breitenstein überaus fokussiert. „Deniz hat eine ganz gute Ausgangslage, steht in der Meldeliste auf Platz vier. Da hat man definitiv Medaillenchancen.“

Beim ISTAF Indoor in Düsseldorf Ende Januar wollte Wolfsburgs Top-Sprinter noch Selbstvertrauen für die Hallenmeisterschaften tanken, doch seine herausgelaufenen 6,74 Sekunden reichten am Ende nicht aus, um den Vorlauf zu überstehen. „Kleinigkeiten“, so Breitenstein, hätten damals den Unterschied ausgemacht. „Dann sind 60 Meter zu kurz, um kleine Fehlerchen auszumerzen.“