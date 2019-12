Auf dem Abstellgleis? RB Leipzigs Cunha, Lookman & Co. brauchen Geduld

Leipzig. Die aktuelle Erfolgswelle bei RB Leipzig hat viele Gesichter. Sportdirektor Markus Krösche zum Beispiel, der mit seinem Team einen breiten und mehr als konkurrenzfähigen Kader zusammengestellt hat. Dazu eine ganze Reihe Spieler wie Timo Werner, Diego Demme und nicht zuletzt Konrad Laimer und Marcel Sabitzer, die in ihrer Entwicklung große Schritte nach vorn gemacht haben und sich seit Wochen in bestechender Form präsentieren. Zu verdanken ist das vor allem Julian Nagelsmann.

Der 32-Jährige Trainer hat entscheidende Teile des Teams vor allem beim Spiel mit dem Ball binnen kürzester Zeit auf eine neue Stufe gehoben. Doch so mancher Hoffnungsträger droht das hohe Tempo aktuell nicht halten zu können. Beispielhaft dafür steht Matheus Cunha, der sich seine zweite Saison in Leipzig ganz anders vorgestellt haben dürfte.

Ordentliche Quote im ersten Jahr

Zur Erinnerung: In seiner ersten Spielzeit war der Brasilianer auf 39 Einsätze gekommen, stand unter anderem in allen Gruppenspielen der Europa League über 90 Minuten auf dem Platz und steuerte den damals von Ralf Rangnick trainierten Roten Bullen neun Tore sowie zwei Vorbereitungen bei – keine überragende, aber eine mehr als ordentliche Quote im ersten Bundesliga-Jahr. Als Bonus gab es die Nominierung beim FIFA-Puskás-Preis für sein Zauber-Tor gegen Bayer Leverkusen.

Und auch nach der Saison lief es für Cunha zunächst rund. Beim U23-Turnier "Maurice Revello" in Frankreich dominierte er mit Brasilien und traf selbst vier Mal auf dem Weg zum Titel. Im Anschluss überzeugte er auch seinen neuen Trainer bei RB, wie dieser kürzlich verriet: "Er war sehr früh hier und hat auch in den Testspielen einen guten Eindruck gemacht. Den hat er auch in die Liga gut mit reingenommen."

"Da musst du auch einfach mal einen machen"

Dennoch musste Cunha bis zu seinem ersten längeren Einsatz etwa Geduld beweisen. Mehr als eine Halbzeit spielte er erstmals gegen Werder Bremen am 21. September. Zuvor hatte ihn Nagelsmann in der Liga und im Pokal jeweils ein Mal für wenige Minuten gebracht. Insgesamt kommt der Stürmer mittlerweile auf zehn Pflichtspieleinstätze. Ein Tor ist dabei noch nicht rausgesprungen, einer der Gründe, warum sein Trainer seit einiger Zeit auf andere Offensivkräfte vertraut: "Er hat ein paar Chancen gekriegt, zum Beispiel in Leverkusen von Beginn an. Da musst du auch einfach mal einen machen. Das Momentum war tatsächlich nicht auf seiner Seite. Er hat vor dem Tor sehr viele Chancen vergeben."

Während die eingesetzten Roten Bullen im November mit teilweise überragenden Leistungen von sich Reden machten, blieb Cunha meistens nur die Bank, keine einfache Situation für den 20-Jährigen, wie auch Nageslmann weiß: "Da bist du dann ein bisschen gefrustet als Spieler, kriegst wenig Chancen. Dann kommt ein Patrik Schick rein, der ist da und macht es gut. Gerade als Brasilianer ist es nicht immer so einfach, damit umzugehen. Deswegen waren die letzten Trainingswochen nicht die besten. Das ist aber ein normaler Kreislauf." Trotz der schwierigen Situation verspricht der Coach dem Youngster weitere Möglichkeiten, sollten die Trainingsleistungen stimmen. Wie schnell es gehen kann, bewies Nagelsmann gegen Paderborn am vergangenen Samstag, als Cunha in der letzten Viertelstunde helfen durfte, den 3:2-Sieg über die Zeit zu retten.

Lookman und Haidara teilen Schicksal

Auf Chancen dieser Art müssen übrigens noch weitere RB-Profis hoffen, die mit anderen Erwartungen an ihre Saison beim Bundesliga-Zweiten gestartet sind. So wartet auch Amadou Haidara auf seinen Durchbruch unter Nagelsmann. Konnte zu Beginn der Spielzeit noch die späte Heimkehr vom Africa-Cup als Ursache vorgeschoben werden, sollten die Trainingsrückstände mittlerweile eigentlich aufgeholt sein. Dennoch setzt der Chef-Coach nur sporadisch auf den leidenschaftlichen Kämpfer aus Mali. Elf Einsätze, davon zwei über 90 Minuten stehen zu Buche. Zum Vergleich: Nach seiner überstandenen Kreuzubandverletzung war Haidara in der Vorsaison in jedem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen.

Noch schlechter läuft es für Ademola Lookman. Der "Königstransfer" durfte bisher nur in vier Pflichtspielen ran, zuletzt Ende Oktober. Mickrige 200 Minuten hat er seitdem gesammelt. Tore? Vorbereitungen? Fehlanzeige. Leicht dürfte es bei den starken Leistungen der derzeit bevorzugten Profis für keinen der drei Ersatzspieler werden – hohe Veranlagung hin oder her. Mit Blick auf die verpassten Chancen von Matheus Cunha bestätigte Nagelsmann diesen Eindruck vergangene Woche noch einmal: "Es ist einfach so: Als Spieler, der gerade nicht in der ersten Elf ist, musst du nicht genauso gut sein wie die, die spielen, sondern besser.“