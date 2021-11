Auf dem Sprung zum Trainer: Dresdens Wasserspringer Wolfram möchte Erfahrungen weitergeben

Dresden. Martin Wolfram sorgte bei den Olympischen Spielen in Tokio für einen der bewegendsten Augenblicke überhaupt. Nachdem der DSC-Wasserspringer vom Dreimeterbrett Platz sieben erreicht hatte, flossen im anschließenden Fernsehinterview bei ihm die Tränen in Strömen. Es war ein Moment für die Ewigkeit, an den er selbst wohl ein Leben lang denken wird. Anzeige

Inzwischen sind drei Monate ins Land gegangen und der 29-Jährige ist dabei, den Absprung in ein neues Leben vorzubereiten. Gerade hat er die erste Woche seines Studiums an der DOSB-Trainerakademie Köln hinter sich. Schon lange ist für den Schützling von Boris Rozenberg klar, dass er seine langjährigen Erfahrungen an den Nachwuchs und künftige Olympioniken weitergeben möchte. Den B-Trainerschein hat er längst in der Tasche, jetzt will er sein Wissen mit der dreijährigen Ausbildung erweitern.

„Schon die erste Woche war sehr spannend. Immerhin gab es für unseren Kurs 49 Bewerbungen, davon wurden 30 angenommen. Das zeigt schon, wie begehrt das Studium ist“, berichtet Wolfram und befindet: „Wir sind eine Truppe mit wirklich guten Typen. Viele arbeiten schon als Trainer in ihren jeweiligen Sportarten. Wir haben mit Claudia Pechstein und Kristina Vogel auch zwei sehr prominente Sportlerinnen dabei. Beide finde ich sehr sympathisch. Allerdings werden wir Claudia bis Ende Februar nicht sehen, weil sie es noch einmal zu Olympia geschafft hat“, so der Dresdner, der nun monatlich einmal für eine Woche seine Zelte in Köln aufschlägt.

Anweisungen vom Beckenrand

Ansonsten aber sieht man ihn fast mehr als sonst in seinem zweiten „Wohnzimmer“, der Springerhalle am Freiberger Platz. Allerdings springt er selbst derzeit eher weniger ins Wasser. Vielmehr steht er am Beckenrand, gibt Anweisungen und korrigiert Talente der B-Jugend. „Ich habe gemeinsam mit Rainer Punzel die Schwangerschaftsvertretung für Julia Feist übernommen“, erzählt Wolfram.

Die Arbeit mit den jungen Athleten mache ihm superviel Spaß, gerade in diesem Altersbereich gehe es sehr darum, viele neue Sprünge zu erlernen. Und er freut sich schon auf sein Trainerdebüt bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Dezember: „Da werde ich mit Cora Schiebold erstmals eine Sportlerin bei einem Wettkampf betreuen. Sie ist mehrfache deutsche Jugendmeisterin und JEM-Teilnehmerin.“

Fokus auf Trainerkarriere

Selbst wird der Ex-Europameister nicht aufs Brett steigen. „Im Moment trete ich noch etwas kürzer, absolviere nur eine Trainingseinheit am Tag. Vor allem Athletik und Technik stehen jetzt auf dem Plan. Ich muss ja auch immer schauen, dass mein Körper weiterhin gesund bleibt und ich ihn nicht überfordere“, betont er. Deshalb verzichtet er auch auf die Teilnahme an der Weltserie Anfang nächsten Jahres.