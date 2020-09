Auf dem Weg zum Rekord: Hamilton holt Pole in Sotschi, Vettel crasht früh raus

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist zur Pole Position für das Formel-1-Rennen in Russland gerast. Der Mercedes-Pilot war am Samstag in Sotschi 0,563 Sekunden schneller als der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Der Finne Valtteri Bottas musste sich auf dem Olympia-Gelände von 2014 im zweiten Silberpfeil mit Platz drei begnügen.

Sebastian Vettel war nach einem Unfall mit seinem Ferrari vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Fahrer leistete sich am Samstag in Sotschi einen Fahrfehler und schlug mit seinem Auto in die Streckenbegrenzung ein. Vettel funkte nach dem Crash, er sei unverletzt geblieben. Sein Dienstwagen allerdings war erheblich beschädigt, der 33 Jahre alte Hesse musste aufgeben - und startet am Sonntag von Platz 15.