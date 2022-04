Auf der Autobahn Richtung Relegation: Dynamo Dresdens Wiederauferstehung bleibt aus

Dresden. Es ist wie verhext. Dynamo Dresden kann einfach nicht mehr gewinnen. Wann, wenn nicht am Osterwochenende, wäre die langersehnte Wiederauferstehung möglich gewesen? Wobei das torlose Remis im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Karsonnabend genau genommen ein vorösterliches Ereignis war. Doch die Schwarz-Gelben waren auch weit davon entfernt, den „Störchen“ wenigstens mal was ans Lattenkreuz zu nageln, geschweige denn in deren Gehäuse zu treffen. Ein spielentscheidendes Glückstor in der Schlussphase lag nicht mal in der Luft.

Anzeige