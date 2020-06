Auf die Matte, fertig, Vorsicht! Leipziger Judoka legen wieder los

Leipzig. Weiße Kittel, schwarzer Mundschutz und blaue Matten waren das kontrastreiche Bild in der lang ersehnten ersten Trainingseinheit beim Judoverein Leipzig-Stahmeln. Der Mittwochabend zusammengefasst von Vereinschef Uwe Riedel: „Gewöhnungsbedürftig, aber wir haben unser Bestes gegeben.“ Nach Abstimmung mit dem Sportamt durften zunächst die „Großen“ wieder in die Halle in der Georg-Schumann-Straße. Der Kontaktsport war allerdings mit Vorsicht zu genießen. Auf den Matten mit abgegrenzten Bereichen trainierten jeweils zwei Judoka zusammen – und das bleibt vorerst auch so. Drei Paare bildeten die erste Gruppe, danach durften noch einmal drei Duos üben – Technik und Gymnastik lassen grüßen. Etwas das Tempo rausnehmen, so lautete die Trainer-Anweisung. Hauptsache, es ging wieder los mit richtigem Judo, um die Mädels und Jungs bei Laune zu halten.