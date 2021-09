Auf die Plätze, fertig, los! Die schönsten Bilder vom ersten Tag des Leipziger Firmenlaufs

Leipzig. Pünktlich 18 Uhr startete am Dienstag der Schnelle-Stelle-Firmenlauf am Leipziger Scheibenholz. Nach einjähriger Corona-Pause war der Lauf 2021 in den Spätsommer und auf das Gelände der Pferderennbahn verlegt worden. Der Mut der Veranstalter, ein Live-Event mit täglich 1500 Startern durchzuführen, wurde belohnt, das Hygienekonzept ging auf. Diese Dimensionen wirken gemessen an denen aus der Vor-Corona-Zeit natürlich geradezu bescheiden. Beim bis dato letzten Firmenlauf im Jahr 2019 gingen an einem Abend am Cottaweg knapp 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start.

