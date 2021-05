Auf einer Wellenlänge: Dynamo Dresdens Schmidt arbeitet mit Scholz und Zandi weiter

Dresden. Die Spatzen hatten es schon von den Dächern gepfiffen, doch am Donnerstagmittag machte es Dynamo Dresden auch offiziell: Der Zweitliga-Aufsteiger geht mit Trainer Alexander Schmidt in die nächsten zwei Spielzeiten. Gültig ist der Vertrag nur für die Bundesligen, denn Sport-Geschäftsführer Ralf Becker will nach Möglichkeit mit der 3. Liga nix mehr zu tun haben: “Nächstes Jahr geht es einfach darum, einen Platz unter den ersten 15 zu belegen.” Im Klartext: Dynamo formuliert den Klassenerhalt als Minimalziel, lässt sich aber auch gern positiv überraschen. Anzeige

Bereits letzte Woche verständigten sich Becker und Schmidt grundsätzlich darauf, im Aufstiegsfall weiter zusammenzuarbeiten. Am Dienstag, zwei Tage nach dem Aufstieg, war man sich dann auch schnell einig über die Modalitäten. Becker erklärte: “Ich freue mich, dass wir die nächsten zwei Jahre - hoffentlich erfolgreich - in dieser Konstellation weiterarbeiten können.” Schmidts Verpflichtung am 26. April sei mit einem gewissen Risiko verbunden, aber nötig gewesen, da die Mannschaft unter Schmidts Vorgänger Markus Kauczinski ihr Potenzial zuletzt nicht mehr habe abrufen können. Dass der Trainerwechsel das erhoffte Ergebnis gebracht hat, das habe eine große Last von den Schultern aller genommen: “Dass es so aufgegangen ist, da sind wir total glücklich drüber”, sagte Becker auf der Online-Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel am Sonnabend (13.30 Uhr) in Wiesbaden.

Sportgeschäftsführer Ralf #Becker: "Wir wissen, dass uns in der 2. Bundesliga sehr viele starke Gegner erwarten. Unser Saisonziel: Ein Platz zwischen 1 und 15." #SVWWSGD #sgd1953 pic.twitter.com/HVSdwa8DYp — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 20, 2021

Schmidt will in Hessens Landeshauptstadt noch die Drittliga-Meisterschaft gewinnen, den vom DFB dorthin verbrachten Pokal mit nach Dresden nehmen: “Wenn man die Möglichkeit hat, dann will man den ersten Platz machen und nicht den zweiten”, sagte der 52-Jährige. “Wir werden das positiv und mit Elan angehen”, fügte er hinzu. Die Mannschaft habe nach der kleinen Aufstiegsfeier am Sonntag am ersten Trainingstag noch etwas müde gewirkt, doch “schon am zweiten Trainingstag war die alte Mannschaft wieder da”, so Schmidt. Er freue sich enorm, dass er bei Dynamo weitermachen darf: “Für mich ist das eine Riesensache.”

"Saison krönend abschließen"

Die Arbeit mit der Mannschaft mache großen Spaß: “Sie ist jung, entwicklungsfähig. Die Jungs hören zu. Es ist alles so, wie ich mir das vorstelle”, schwärmte der Augsburger. Das Trainingszentrum habe Erstliga-Format und auch mit seinen Co-Trainern Heiko Scholz und Ferydoon Zandi liege er auf einer Wellenlänge. So kann auch dieses Duo mit in die 2. Liga gehen, wie Ralf Becker bestätigte. Ihm war wichtig, schnell Klarheit über die Besetzung des Trainerstabes zu bekommen, damit die Planungen für die kommende Saison an Fahrt aufnehmen können. “Die Herausforderung wird sehr groß, das wird eine fantastische 2. Liga. Wir wissen, dass wir gut arbeiten, uns weiterentwickeln müssen”, so Becker. Er ist sich sicher: “Da wird uns wahnsinnig viel abverlangt.”

Cheftrainer Alexander #Schmidt mit Blick auf #SVWWSGD: "Die Jungs sind hungrig und heiß. Auch wenn der Aufstieg natürlich vieles überstrahlt, wollen wir am Samstag den Titel holen." #sgd1953 pic.twitter.com/d064tRFstv — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 20, 2021