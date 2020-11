Auf Erfolgskurs: Fürth verlängert Vertrag mit Trainer Leitl vor Derby gegen Nürnberg

Die SpVgg Greuther Fürth hat kurz vor dem Derby der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg den Vertrag mit Trainer Stefan Leitl verlängert. Wie die Fürther am Freitag mitteilten, wird die Zusammenarbeit um zwei Jahre bis in den Sommer 2023 fortgesetzt. Auch Co-Trainer Andre Mijatovic, der wie Leitl im Februar 2019 gekommen war, soll so lange bleiben.

