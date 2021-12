Auf Gold folgt Silber für DHfK-Wasserspringerin Krauß: Zweite Junioren-WM-Medaille

Kiew. Der Anlauf wackelte ein wenig, aber mit ihrem Kampfgeist hat sie erneut Bäume versetzt: Johanna Krauß hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Wasserspringen in Kiew ihre zweite Medaille erkämpft. Fünf Tage nach ihrem Titelgewinn vom Ein-Meter-Brett sicherte sich die 16-Jährige vom SC DHfK am Mittwoch Silber aus drei Metern Höhe. Die Fallhöhe ist in dieser olympischen Disziplin buchstäblich größer – die Schwierigkeit der Sprünge aufgrund mehr Salti und Schrauben birgt höhere Fehlergefahr.

