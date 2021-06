Auf in die 3. Liga: Was der Aufstieg für den TSV Havelse bedeutet

Wann hat Havelse sein erstes Spiel in der 3. Liga?

Saisonstart ist am 23. Juli, der erste Gegner des Aufsteigers steht noch nicht fest. Mit Eintracht Braunschweig, SV Meppen, VfL Osnabrück und Havelse sind zum ersten Mal vier Klubs aus Niedersachsen in der 3. Liga am Ball.