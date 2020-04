"Auf Jahre" für Konstanz sorgen: Hannover 96 bekommt die Kocak-DNA

Die neuen Verträge von Kocak und Zuber sollen in der Woche nach Ostern rechtskräftig werden. Im Fall Zuber braucht 96 noch eine vom Gericht bestätigte Übereinkunft, um ein Urteil des Arbeitsgerichts aus der Welt zu schaffen – danach ist Zuber unbefristet beschäftigt. „Ich hoffe, wir kriegen das zeitnah vor Gericht hin“, sagt Kind.

Die Fußballwelt durchlebt eine Krise, die ans Eingemachte geht – um im Fußballsprech zu bleiben. Doch eine ganz kleine 96-Welt ist schwer in Ordnung, wenn man Martin Kind glauben darf. Der 96-Profichef traf sich erneut mit Trainer Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zu­ber, „um die neue Saison zu planen. Wir haben dabei auch Hausaufgaben verteilt.“ Danach lobte Kind „die unglaublich leistungsfördernde personelle Zu­sam­men­ar­beit“ im Führungszirkel. Die sei „ge­prägt von Offenheit, Vertrauen und gegenseitiger Akzeptanz. Das ist ein gu­ter Grundstein für die Zu­kunft.“

Hannover 96: Klappmesser, Vierfüßler – am Montag wird das Programm schärfer

Kocaks DNA und Philosophie implementieren

Zweifel sind nicht mehr erlaubt, Trainer und Sportchef planen nicht nur den Umbau der Mannschaft. Wichtiges Thema des Gipfels war auch das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) – beziehungsweise die Verbindung zu den Profis. Kocak soll sein 96-Spielsystem nicht nur bei den Profis perfektionieren, sondern auch einheitlich bei allen NLZ-Teams einführen. So wie die Profis sollen auch die Reserve, die U19 und die U17 spielen. „Top down“ soll das künftig funktionieren, erklärt Kind. Dazu soll „Kocak seine DNA und Philosophie im­ple­men­tie­ren“.

Trainer und Sportchef suchen jetzt das Gespräch mit Michael Tarnat, dem NLZ-Leiter. „Beide sollen mitreden und sich im NLZ einbringen“, erläutert Kind, „Ko­cak, der für den Fußball steht, ist dabei besonders wichtig.“

„Ich will etwas bei 96 entwickeln“

Der 75-Jährige setzt großes Vertrauen in den Trainer, der die Aufgabe auch annimmt. „Ich will etwas bei 96 entwickeln“, sagt Kocak und kündigt an: „Wir werden uns das jetzt gemeinsam anschauen.“

Über die drei wichtigsten Verträge von Tarnat so­wie Reserve-Trainer Christoph Dabrowski und U19-Trainer Stephan Schmidt wurde bei dem Dreiergipfel nicht gesprochen. Tarnat, zurzeit in Kurzarbeit, soll bleiben. „Er scheint in Hannover angekommen zu sein“, lobt Kind.

Kocak soll aber nicht nur seinen Bauplan weitertragen, sondern auch „passende Trainertypen“ finden.