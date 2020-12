Auf Kapitän Meinecke und den MTV Isenbüttel wartet in der Kabine eine Überraschung

Es lief nicht beim MTV Isenbüttel. In der Fußball-Landesliga belegt die Mannschaft den letzten Platz - ohne Punkt aus vier Spielen. Einer, dem dieser Saisonstart besonders wehtut ist Kapitän Marian Meinecke. In seinem Leben dreht sich nicht nur fast alles nur um Fußball, sondern sein Herz hängt am MTV. Wenn auch mit einer kleinen Ausnahme. „Zwischendurch hatte ich von 2017 bis 2019 zwei tolle Jahre in Wilsche/Neubokel beim VfR. Nach Isenbüttel Aufstieg in die Landesliga im Sommer 2018 kam ich dann zum MTV zurück", erinnert sich der 27-Jährige, der auch die Jugend komplett in Isenbüttel durchlief.

"Die Tabelle sagt glaube ich alles aus. Es ist einfach ein beschissener Start. Wir in Isenbüttel wissen alle, dass es hier nur um den Klassenerhalt gehen kann", betont Meinecke. Der MTV will in die Spur finden, doch nun hält die Corona-Winterpause das Team erst mal davon ab, Wiedergutmachung betreiben zu können. Damit auch jetzt der Zusammenhalt nicht leidet, hält die Mannschaft von Trainer Rouven Lütke so gut es geht Kontakt. “Klar, wird viel über Whatsapp kommuniziert, und wir beraten uns regelmäßig im Mannschaftsrat, was wir machen können", sagt der Kapitän. "Klar ist aber auch, ein richtiges Kabinen-Leben kann man einfach nicht virtuell aufrechterhalten.“