Auf "Lauf geht's!"-Sportler wartet die "Laufende Sprechstunde"

Gerade in dieser heißen Phase kann es passieren, dass die Wade etwas mehr zwickt als üblich, das Knie nach einem langen Lauf schmerzt oder andere Probleme auftreten, die dem hohen Pensum geschuldet sind. Das Training möchte aber so kurz vor dem Ziel natürlich niemand unterbrechen.

Aus diesem Grund hat sich die MEDICLIN eine besondere Aktion für die „Lauf geht’s!“ TeilnehmerInnen überlegt: die ‚Laufende Sprechstunde‘. Am kommenden Dienstag, 3. September, kommt der Mediziner zu den Patienten – ein Arzttermin ohne Anreise und Wartezeiten. Sportmediziner Dr. Enzo Hamann, Oberarzt am MEDICLIN Waldkrankenhaus Bad Düben, wird am gemeinsamen Dienstagstraining teilnehmen. Bereits ab ca. 17.30 Uhr steht er für eine gemeinsame Fragerunde zur Verfügung. Im Anschluss wird er in den einzelnen Gruppen mitlaufen und so einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich während des Trainings individuell mit ihm zu besprechen. Ausgestattet ist er auch mit einem Erste-Hilfe-Kasten für wetterbedingte Kreislaufprobleme.