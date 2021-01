"Haben uns auf das Talent verlassen": BVB-Trainer Edin Terzic kritisiert Spieler nach Pleite gegen Bayer Leverkusen

Der Frust bei Borussia Dortmund saß wieder einmal tief. Die 1:2-Pleite bei Bayer Leverkusen war der nächste Rückschlag, nachdem sich der Verein vor gut einer Woche noch zurück in der Spur wähnte. Gerade hatte der BVB mit 3:1 bei RB Leipzig und die Spieler verkündeten, wieder den FC Bayern und die Meisterschaft angreifen zu wollen. Doch es folgten nur ein 1:1 gegen Mainz 05 - und die verdiente Niederlage bei Bayer Leverkusen.

Dortmunds Trainer Edin Terzic war entsprechend bedient. "Mit der Körpersprache waren wir nicht einverstanden. Der Kopf ging runter, wir haben akzeptiert, was passiert ist", schimpfte der Nachfolger von Lucien Favre nach der Partie bei Sky über die Reaktion seiner Spieler nach dem ersten Gegentor durch Moussa Diaby. Zwar kam der BVB durch Julian Brandt in der zweiten Halbzeit noch einmal ran, hätte sogar in Führung gehen können. Doch Bayers Toptalent Florian Wirtz schoss die Werkself doch noch zum Sieg.