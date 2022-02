Auf und Ab der Top-Klubs der Bundesliga: RB Leipzig plötzlich Erster der Rückrundentabelle

RB Leipzig gewinnt am Sonntagabend mehr als deutlich mit 6:1 in Berlin und sichert sich Platz vier in der Tabelle. ©

Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt wechseln einander heutzutage rasend schnell ab. Alsdann werden wir fachlich-inhaltlich und blicken seriös auf zwei unstreitige Tatsachen. Es gibt in den europäischen Top-Ligen genau zwei Klassements, in denen sächsische Teams die Rückrundentabelle anführen. Erstens: Die allseits beliebte Regionalliga Nordost. Erster dort: Chemie Leipzig mit 16 Punkten. Zweitens: Die Bundesliga. Erster hier: RB Leipzig mit 15 Punkten. Nennt sich: Lauf. In Leutzsch und am Cottaweg. Die Roten Bullen haben unter Domenico Tedesco aus neun Bundesligaspielen satte 20 Punkte geholt (2,22 im Schnitt) und sind natürlich in der Lage, am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) in San Sebastian (0:4-Pleite in Bilbao) ins Europa-League-Achtelfinale zu ziehen. Der E-Punkt: Und weil sich gerade alle schrecklich lieb haben, gibt es auch keinen Streit mehr um den E-Punkt. Die Elfmeter-Helden Emil Forsberg und André Silva wechseln sich künftig ab.