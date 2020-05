Aufatmen bei Sachsens Sportlern: Ab 6. Juni wieder Training und Wettkämpfe erlaubt

Dresden/Leipzig. Ab dem 6. Juni sind Training und Wettkämpfe in Sachsen in und auf Sportstätten wieder erlaubt. Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutz-Verordnung soll dies dann für jede Sportart wieder möglich sein, teilte der Landessportbund Sachsen am Donnerstag mit, nachdem Innenminister Professor Roland Wöller die Öffentlichkeit in Dresden informierte. Voraussetzung dafür sind Hygienekonzepte, die weiterhin befolgt werden müssen. Publikum ist nicht zugelassen. Mindestabstände sind hingegen nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus dürfen auch Hallenbäder wieder öffnen, wenn ein seitens der zuständigen kommunalen Behörde genehmigtes Hygienekonzept vorliegt.