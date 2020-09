"Aufgabe, die ich gerne annehme": Timo Hübers ist der neue Chef in der 96-Abwehr

Sportlich mit Sicherheit Salif Sané. Unumstritten der beste Innenverteidiger, der seit Ewigkeiten hier gespielt hat. Dann auch noch auf meiner Position. Da kann man sich was abgucken. Ähnlich ist es bei Waldi Anton, der zwar am selben Tag Geburtstag hat wie ich, aber sportlich immer schon ein paar Schritte weiter war als ich.

In der vergangenen Saison hatten wir da rein quantitativ sicher ein größeres Angebot. Mit den Jungs, die da sind, können wir gut in die Spiele gehen, das ist absolut okay. Mal sehen, was noch kommt.

Ab Montag werden Sie nicht mehr am Teamgeist gemessen, sondern an Ergebnissen. Geht es zu früh los oder können Sie es nicht mehr abwarten?

Was fehlt 96 noch?

In einzelnen Bereichen haben wir noch Probleme, das haben wir beim 0:2 im Test in Bremen gesehen. Wenn wir so spielen, wie in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte, dann ist das okay. Es ist doch klar, dass noch nicht alles perfekt ist. Das Potenzial hat die Mannschaft, so, wie sie jetzt zusammen ist. Wenn wir das über 90 Minuten bringen können, fragt keiner mehr nach, ob hier noch ein Spieler fehlt oder uns dort einer gut tun würde. Wenn noch Leute dazukommen, umso besser.