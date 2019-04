Aufgalopp am 1. Mai in Leipzig: Für Mister Bean stehen die Zeichen auf Sieg

Leipzig. Darauf freuen sich die Leipziger Turffans schon lange. Zum Traditionstermin des Galopp-Saisonauftaktes gilt für die Freunde des Rennsportes – und solche die es werden wollen – die Devise: Am 1. Mai sind wir im Scheibenholz dabei. Ab 13.40 Uhr locken acht Rennen. Da reisen Besitzer und Trainer mit ihren Pferden sogar aus Österreich, Polen und Tschechien an. Die längste Fahrt von fast 700 km aus dem bei Wien gelegenen Ebreichsdorf bewältigt Stefan Bigus. Sein Tom Tom Chap hat bereits zweimal in Leipzig gewonnen.

Gespannt sind auch der Leipziger Trainer Marco Angermann und die Besitzerin/Züchterin Renate Lindemeyer auf den für einen Sieg überfälligen vierjährigen Mister Bean. Der Sohn von Mharadono sollte im Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung viele Anhänger am Totalisator finden. Dieser Ausgleich III ist mit zehn Bewerbern das am besten besetzte Rennen und reizvoll zum wetten.

Am Mittwoch sind nur zwei am Platz trainierte Pferde am Start. „Für den einen oder anderen habe ich leider kein passendes Rennen gefunden“, so der Trainer. Eine Stütze für den Veranstalter ist der in Möser bei Magdeburg arbeitende Trainer Frank Fuhrmann, der chancenvolle Pferde mitbringt. Aufgrund der Konkurrenz in München und Hannover ist das Programm mit 45 Startern wieder recht schmal. Doch gilt der alte Spruch: Kleine Felder, große Gelder.