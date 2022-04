Aufgalopp im Leipziger Scheibenholz wird von neuem Rennverein organisiert

Leipzig. Der traditionelle Aufgalopp am Sonntag ab 12 Uhr verspricht im Leipziger Scheibenholz acht Rennen zum Wetten und Mitfiebern sowie einen vergrößerten Flanierbereich. Mit dem „Turf-Treff“ gibt es einen Open-Air-Sitzbereich mit Biergarten innerhalb der Rennbahn. Um die 15 .000 Besucher könnten laut Alexander Leip kommen. Laut Rennbahn-Chef lief der Vorverkauf richtig gut. Einen Hutwettbewerb wird es beim Aufgalopp aus organisatorischen Gründen nicht geben, wie Alexander Leip erklärt. Das soll die Besucher aber nicht davon abhalten, sich in Schale zu werfen. Anzeige

Bei den Wetten hat sich nach der Pandemie-Pause nicht viel geändert. Vor Ort sind sie über die Schalter möglich, wobei sich Anfänger in der Wettschule in der Tribüne beraten lassen können. Der Mindesteinsatz beträgt zwei Euro, wer als Einziger bei einer Dreierwette triumphiert kann einen fünfstelligen Betrag einstreichen, so der Rennbahn-Chef: „Das kann schon einen Kleinwagen bringen.“ Online geht das Wetten über das Portal „Wettstar“, das die Rennen auch live überträgt und in dem alle deutschen Rennbahnen zusammengeschlossen sind.

DURCHSCROLLEN: Einige Bilder zur Stallparade Bevor am 1. Mai im Scheibenholz der Aufgalopp stattfindet, trafen sich auf der Leipziger Rennbahn unter anderem Alexander Leip und Marco Angermann zur Stallparade. ©

Neu ist der Verein Galopp Leipzig e.V., den Leip gegründet hat und der dem bisherigen Platzhirsch Leipziger Reit- und Rennverein Scheibenholz e.V. (LRRS) Konkurrenz macht. Laut dem Rennbahn-Chef hatte die Gründung rein organisatorische Gründe: „Wir versprechen uns davon mehr Effizienz.“ Allerdings kann nur ein Rennverein die Toto-Lizenz beantragen, weshalb es Kritik vom Reit- und Rennverein an der Gründung gab. Leip sagt dazu, dass in diesem Jahr eben sein Verein die Lizenz erhalten habe, 2023 sie aber auch wieder an den LRRS gehen könnte. „Wir arbeiten definitiv nicht gegen den anderen Verein“, betont er.