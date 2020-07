Das Ziel ist die Aufstiegsrunde: TSV Havelse startet in die Vorbereitung für die neue Regionalliga-Saison 

Die Eismaschine kommt erst am Mittwoch. Die Nachricht, dass seine Spieler noch ein paar Tage auf die regenerative Abkühlung in der Eistonne verzichten müssen, konnte Jan Zimmermann verkraften, lief doch ansonsten an diesem Tag beim TSV Havelse alles wie am Schnürchen. Zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison am Montagabend hatte der Sportliche Leiter und Trainer des Regionalligisten bis auf Niklas Tasky und Torben Engelking, die noch im Urlaub sind und erst morgen ins Training einsteigen, alle Spieler auf dem Platz. Bei herrlichem Sommerwetter gingen der Coach und seine Mannschaft bei der ersten Einheit mit viel Freude, Engagement und einer großen Portion Lust auf Fußball zur Sache. Mit Zweikämpfen und allem, was zu einem ordentlichen Training dazugehört.

„Die Jungs hatten für die vergangenen zwei Wochen den Plan, dass sie läuferisch schon vorbereitet sind und wir gleich mit Fußball loslegen können. Die Rahmenbedingungen sind wirklich gut, alle haben toll mitgearbeitet“, sagt Zimmermann. Wann genau die Havelser nach mehr als einer halbjährigen Punktspielpause endlich auch in der Liga loslegen können, steht allerdings noch nicht fest. „Unsere Planung, was den Saisonstart betrifft, ist das erste Septemberwochenende. Darauf ist die Vorbereitung ausgerichtet“, sagt der TSV-Trainer.

Staffel-Einteilung noch offen Auch, mit welchen Mannschaften es die Garbsener in einer der beiden Staffeln dann zu tun bekommen werden, ist vom Verband noch nicht offiziell gemacht worden. Dass die Gruppen nach regionalen Kriterien eingeteilt werden, gilt indes als sehr wahrscheinlich. Sollte es so kommen, würden die Havelser in der Südstaffel der Regionalliga Nord auf die Teams des VfL Wolfsburg II, SV Werder Bremen II, VfB Oldenburg, BSV Schwarz-Weiß Rehden, Hannover 96 II, SSV Jeddeloh, HSC Hannover sowie die Aufsteiger VfV 06 Hildesheim, FC Oberneuland und SV Atlas Delmenhorst treffen. In der Nordgruppe würden die Mannschaften aus Hamburg und Umgebung sowie Schleswig Holstein spielen.

Mehr sein als nur Dauergast im Niemandsland der Tabelle Dass die Havelser in der neuen Spielzeit mehr sein wollen als ein Dauergast im Niemandsland der Tabelle, daraus machen sie kein Geheimnis. „Unser Ziel ist es, in die Aufstiegsrunde zu kommen, in die wir so viele Punkte wie möglich mitnehmen wollen. Dann machen wir erst einmal einen Strich und schauen, ob noch mehr möglich ist“, sagt Zimmermann. Dabei setzt er auf die Qualität einer eingespielten Mannschaft, die mit den Neuzugängen Kevin Schumacher (Werder Bremen II) und Max Kummer (Hannover 96 II) verstärkt wurde. Was auch den Konkurrenzkampf erhöht. „Was den Teamgeist betrifft, ist es einfach, in die Mannschaft zu kommen. Sie nimmt jeden neuen Spieler mit offenen Armen auf. Ob es dann auch einfach ist, am Wochenende auf dem Platz zu stehen, wird sich zeigen. Da werden die Jungs um ihren Platz kämpfen müssen“, sagt Zimmermann. Dabei gehe es nicht darum, „wer schon wie viele Spiele gemacht hat oder wie alt wer ist. Wer in der Vorbereitung und den Testspielen besser ist, der spielt am Ende auch.“