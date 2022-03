Aufgeblüht statt abgehauen: Wie RB-Coach Tedesco Nationalspieler Henrichs verbessert hat

Leipzig. Die Roten Bullen und Coach Domenico Tedesco. Passt, wackelt, hat Luft, macht Lust auf mehr beim Tanz auf drei Hochzeiten. Kein Zweifel, das Dezember-Ja zu Tedesco war eine der besten Entscheidungen der Leipziger Großkopferten in der jüngeren Vergangenheit. Die RB-Fußballer sollten sich also überlegen, wie sie ihrem Boss Oliver Mintzlaff, 46, und dessen engsten Mitarbeitern Gutes tun können. Blickdichte Koniferen für Mintzlaffs Garten in Bonn? Ein Staffelstab mit „Danke, Olli und Co!“-Gravur? Drei Punkte gegen die Weltmacht mit drei Buchstaben, die SGE aus Frankfurt? Anzeige

Auch Löw soll Thema gewesen sein

Mintzlaff hatte Anfang Dezember Jesse Marsch, 48, vor die Tür gesetzt, sich zuvor von seinen Führungskräften eine Shortlist mit potenziellen Nachfolgern zuarbeiten lassen. Auf der kurzen Kurzliste standen Lucien Favre, 64, und Domenico Tedesco, 36. Auch Joachim Löw, 62, soll gedankliches Thema gewesen sein.

Der in Spielerkreisen Angst und Schrecken verbreitende Felix Magath („Qualität kommt von Qual“) stand nicht auf der RB-Liste. Wobei sich die unter Marsch trägen RB-Profis durchaus ein paar (Ein)Läufe am Magathschen Hügel der Leiden verdient hatten.

Der Kelch Magath ging an den RB-Stars vorüber, Mintzlaff kürte den Anti-Magath, den Spielerversteher Tedesco. Und hat damit alles richtig und nahezu alle glücklich gemacht. Tedesco ist ein Bessermacher, kommt an, mag seine Spieler, nimmt alle mit auf die Reise, bei denen Wollen und Können zueinander finden. Motto: Wenn jeder an sich und seine Leistung denkt, ist auch an die Mannschaft gedacht.

Henrichs in der Kicker-Elf der Woche

Die weiteren Leipziger Torschützen im Fürther Ronhof, der aus RB-Sicht eher Ponyhof statt Fronhof war: André Silva, Konrad Laimer und Mo Simakan. Das 6:1 markiert den 21. RB-Sieg im 24. Spiel gegen einen Bundesliga-Aufsteiger, wird von Domenico Tedesco eingedenk der sportlichen und finanziellen Unterschiede zwischen Fürth und RB ganz sicher nicht als Heldentat begriffen.



Erdverbunden und ertragreich soll es weitergehen. Am Sonntag, 15.30 Uhr, wird die Heimpartie gegen André Silvas Ex-Verein Eintracht Frankfurt angepfiffen. Möglicherweise stehen Dani Olmo und Emil Forsberg zusammen in der Start-Elf. Diese Variante hätte es bereits in Fürth gegeben, wenn Olmo gesund geblieben wäre. Wettbewerbsnachteil: Die Frankfurter müssen am Donnerstag im Achtelfinale der Europa League gegen Betis Sevilla ran.