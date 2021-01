Aufholjagd wird nicht belohnt: St. Pauli ringt Hannover 96 in der Nachspielzeit zu Boden

Hannover 96 verliert mit 2:3 (0:2) gegen den FC St. Pauli. Die Roten starteten denkbar schlecht mit zwei schnellen Gegentreffern in die Begegnung. In der zweiten Hälfte sorgte Doppelpacker Genki Haraguchi für neuen Schwung und wieder Hoffnung auf den Sieg. Doch die Hamburger trafen noch einmal in der Nachspielzeit.