Aufholjagd wird nicht gekrönt: BSG Chemie unterliegt Luckenwalde 3:5

Luckenwalde. Was für eine irre Partie! Die BSG Chemie Leipzig unterlag in der Regionalliga Nordost beim FSV Luckenwalde mit 3:5 und erlebte dabei ein Wechselbad der Gefühle. Das Team von Trainer Miroslav Jagatic lag bereits mit 0:4 zurück, kämpfte sich aufopferungsvoll heran und kassierte in seiner Drangphase den entscheidenden Gegentreffer. Dabei waren die Vorraussetzungen vor Beginn der Partie gar nicht schlecht: Die Ersatzbank der Leutzscher war etwas voller als zuletzt, immerhin sieben Spieler, unter ihnen Benny Boltze und Lucas Surek, nahmen als Einwechsler Platz. In Luckenwalde hatte die BSG Chemie ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, immerhin standen sich beide Teams in der Tabelle sehr nahe. Doch das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als nach einem Einwurf die Hausherren durch Rankic blitzschnell in Führung gingen (3.). Da hatten sich die Stefan Karau und Co. noch nicht richtig sortiert, als es bereits 1:0 stand. Danach musste man erst einmal bangen, als die Hausherren ein uns andere mal blitzartig das Tor von Benjamin Bellot berannten. Obwohl drei torgefährliche Offensivspieler der Luckenwalder gelbgesperrt fehlten, bestimmte die Heimelf zunächst das Geschehen.

