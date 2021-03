Aufholjagd wurde nicht belohnt: RB Leipzigs Frauen verlieren gegen Bielefeld

Zu wenig Chancen kreiert

Von Beginn an war im Spiel kein Unterschied zu sehen, dass im Stadion am Bad in Markranstädt der Tabellenführer den Tabellenletzten empfing. Es war direkt Feuer drin und beide Mannschaften kämpften um den Ball. Um die 15. Minute kamen die Gäste dann besser in die Partie. Arminia Bielefeld stand hinten kompakt und bediente vorn immer wieder ihre Toptorschützin Sarah Grünheid. RB spielte zu ungenau, um Torgefahr zu verbreiten. Während Grünheid in der 20. Minute noch ihre Chance vergab, netzte sie fünf Minuten später dann zum 0:1 ein. Keine Minute später klingelte es erneut im Leipziger Kasten. Konnte Torfrau Stella Busse noch den Schuss von Grünheid vereiteln, staubte Maja Sternad zum 0:2 ab.