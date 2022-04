Aufregung in den sozialen Netzwerken: RB Leipzigs Security verweist Fans aus dem Stadion

Leipzig. Es mutet wie ein Skandal an: Security-Personal verweist Fußballfans des Stadions. Warum? Weil sie gejubelt haben. So geschehen ganz offensichtlich am Mittwochabend während des DFB-Pokal-Halbfinales in der Red Bull Arena. Ein Video der Szene kursiert seit Donnerstag, zunächst hochgeladen auf Instagram von einem Nutzer namens @mulle.7, dann auch auf Twitter über den Account von @mgnooel. Die Empörungswelle schwappt schnell hoch, die Beiträge werde fleißig geliked, kommentiert, geteilt. Auf RB und deren Verantwortliche wird in scharfen und deftigen Worten geschimpft. Zu gut passen die Szenen für einige ins Bild des seelenlosen Kommerzvereins. Anzeige

Stadionordnung regelt den Fall klar

Tatsächlich ist auf den Videos (schlussendlich sind mehrere im Umlauf, mal mit ein paar Sekunden mehr, mal mit ein paar Sekunden weniger Material) zu sehen, wie die Security eine Gruppe von Männern anspricht. Sie hatten zuvor im RB-Block gejubelt, allerdings nicht für die Hausherren, sondern für die Gäste aus Köpenick. Schnell ergibt sich ein Wortwechsel, von "Zensur" und "DDR" ist die Rede. Die Sicherheitsleute begleiten die Fans aus dem Stadion.

RB Leipzig ist so ein Scheisskonstrukt allein das zeigt wieder dass die da in einer anderen Zeit leben. pic.twitter.com/w9SMUunMdv — 𝐍𝐨𝐞𝐥 (@mgnooel) 22. April 2022

Doch so heiß die Szenen in den Netzwerken diskutiert werden, so wenig skandalös sind sie auch. Die "Haus und Stadionordnung Red Bull Arena" (immerhin satte 13 Seiten lang) regelt in Paragraph drei, Punkt fünf Folgendes: "Die Tribünenbereiche der Sektoren B und D sind [...] ein ausschließlicher Heimfanbereich. Es ist verboten, sich als Fan der Gastmannschaft in diesem Bereich aufzuhalten bzw. zu verweilen. Der Kontroll- und Sicherheitsdienst ist angewiesen und berechtigt, Zuschauer, die als Fan der Gastmannschaft zu erkennen sind oder durch ihr Verhalten auffallen, auch wenn sie ein gültiges Ticket für diesen Bereich besitzen, aus diesem zu entfernen [...]."

Ähnliche Regeln auch in anderen Stadien

Der Sinn der Regelung ist einfach: Konflikte zwischen rivalisierenden Fangruppen sollen möglichst vermieden werden. Aus diesem Grund gilt der gleiche Schutz auch für die Gäste. Paragraph drei, Punkt sechs befasst sich damit. "Der Sektor Gast ist [...] ein ausschließlicher Gastfanbereich. Es ist verboten, sich als Fan der Heimmannschaft in diesem Bereich aufzuhalten bzw. zu verweilen." Die weiteren Ausführungen sind analog zu denen in Punkt fünf.

Die Aufregung in den sozialen Netzwerken, die dennoch herrscht, ist auch deshalb so verwunderlich, weil die von RB getroffenen Regelungen alles andere als neu oder ungewöhnlich sind. Im Gegenteil: Sie sind Alltag in der Bundesliga. So heißt es beispielsweise bei Union Berlin in der Stadionordnung für die Alte Försterei unter Paragraph sechs: "Die Sektoren 2 bis 4 [...] sind Heimbereiche. Zur Abwehr von Gefahren, zur Vermeidung von Konflikten (z.B. Auseinandersetzungen) und Provokationen (z.B. durch Gestik oder Äußerungen) ist es verboten, sich dort in den Farben oder mit den Symbolen der Gastmannschaft aufzuhalten, sowie konträr der Heimbesucher zu äußern.