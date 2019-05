Aufruf für „Sterne des Sports“: Reckenstar Timo Kastening ist Schirmherr

Mit einer Bewerbung bis zu dreimal gewinnen? Kann klappen. Zumindest bei den „Sternen des Sports“ – eine Auszeichnung, die an Sportvereine für soziales Engagement vergeben wird. Die Hannoversche Volksbank sucht zum 16. Mal in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und dem Regionssportbund Vereine, die durch gesellschaftlichen Einsatz überzeugen. Schirmherr der Aktion in diesem Jahr: Handballstar Timo Kastening von den Recken der TSV Hannover-Burgdorf.