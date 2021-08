Der Aufschwung des VfB Stuttgart: Matarazzo und Mislintat als Architekten des sportlichen Erfolgs

Surfen auf dem ein paar Hundert Meter entfernten Neckar ist nun leider noch nicht erfunden worden. Aber irgendwie passte das Erscheinungsbild dann doch: Im übertragenen Sinne reitet Sven Mislintat – zumindest im Fußball – die Welle mit dem schwäbischen Klub. Die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nach dem 5:1 über Aufsteiger Fürth nach Spieltag eins mag eine Momentaufnahme sein, die an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) nach dem Auftritt bei RB Leipzig im Archiv verschwindet. Und trotzdem kommt der VfB daher, als käme man frisch gewachst aus dem Verwöhnprogramm einer Waschanlage.

VfB sportlich wie finanziell auf einem guten Weg

Mislintat und Trainer Pellegrino Matarazzo gelang es, wie in einer Blase durch die Krise zu tauchen. Der einflussreiche Manager kauft weiter vielversprechende Talente und transferierte Torwart Gregor Kobel (Dortmund), Nicolas Gonzalez (Florenz) und ein paar andere für rund 40 Millionen Euro, um das große Finanzloch zu stopfen. Als sei man in einen Zaubertrank gefallen, überstand der VfB Corona-Infektionen und Verletzungen. Das liegt auch an Matarazzo, der seine Mannschaft nicht nur erfrischenden Fußball spielen lässt, sondern einen robusten Teamspirit schuf.

Mislintat: "Wir sind ein gebranntes Kind"

Während die Stuttgarter Anhänger nach dürren Jahren und Platz neun in der Vorsaison schon wieder von der Rückkehr in die nationale Spitze träumen, will sich Mislintat (noch) nicht ins tiefe Wasser locken lassen. Er ist nah an der Mannschaft, wartet und achtet darauf, dass die Sache stabil bleibt. Schön sei das alles und man arbeite hart jeden Tag. "Aber wir sind ein gebranntes Kind und keiner dreht hier durch", sagt er und streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht. Mislintat meint das Jahr 2019, als der VfB nach Platz sieben in der Vorsaison aus Liga eins abstieg.