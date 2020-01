BVB-Sportdirektor Michael Zorc warnt vor Haaland-Hype und gibt Transfer-Update zu Paco Alcacer und Mario Götze

Mit Verzögerung ist BVB-Top-Zugang Haaland nun voll für Borussia Dortmund im Einsatz. Die Knieprobleme sind überstanden, der 19 Jahre alte Stürmer will sofort spielen und Tore schießen. Die Dortmunder Verantwortlichen versuchen allerdings die Erwartungen nicht so hoch zu schrauben. "Das ist auch noch ein roher Spieler mit seinen 19 Jahren. Der ist noch mitten in der Entwicklung", sagte BVB-Sportchef Michael Zorc im Interview mit der ARD-Sportschau. "Der Hype, der um ihn entstanden ist, den kann er gar nicht rechtfertigen auf dem Platz." Den Hype entfachte Haaland mit 28 Toren in 22 Pflichtspielen in dieser Saison für RB Salzburg aber auch selbst.