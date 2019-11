Aufsichtsrat und Gesellschafter einig: Alex Frei wird Trainer von Hannover 96

Es waren deutlich bessere 96-Zeiten, als Alex Frei schon mal in Hannover aufkreuzte – und es waren spektakuläre Fußballfeste. Im Februar 2007 gewann 96 mit 4:2 gegen Dortmund, das mit Frei im offensiven Mittelfeld spielte. Am 14. März 2009 endete das Heimspiel gegen die Borussia mit 4:4. Zwei Tore erzielte der Stürmer Frei dabei für das Team von Jürgen Klopp.

Mittlerweile ist 96 aus der Bundesliga abgestiegen, aber Alex ist so frei, in Hannover den nächsten Karriereschritt zu wagen. Der ehemalige Angreifer soll neuer 96-Trainer werden. Frei ist das frische Gesicht, die mutige Entscheidung, mit der 96 das abgefahrene Gleis der immer gleichen Trainerkandidaten verlassen will.

Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus, so lange gilt Frei nur als Wunschlösung – aber unseren Informationen zufolge wird er Nachfolger von Mirko Slomka. Darauf haben sich Gesellschafter und Aufsichtsrat verständigt. Es wäre fahrlässig und unprofessionell, wenn 96 nicht zuvor abgeklopft hätte, ob der 40-Jäh­ri­ge auch kommen will.